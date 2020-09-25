На западе столицы ограничат движение транспорта

С сегодняшнего дня, 25 сентября, по вторник, 6 октября, ограничат движение на западе Москвы из-за закрытия Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта, в том числе компенсационных маршрутов. Для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено, введут временные выделенные полосы, некоторые участки дороги и вовсе закроют для проезда, среди них - проспект Генерала Дорохова, участок Малой Филевской улицы, Молдавской улицы, дублера Рублевского шоссе до пересечения со Звенигородской улицей. Частично запрещено движение по площади Академика Петрова, запрещен разворот на Ярцевской улице. Закрыт участок Ельнинской улицы, участок улицы маршала Сергеева, нельзя будет съехать с Большой Дорогомиловской улицы на Кутузовский проспект и повернуть после тоннеля с Кутузовского проспекта на Большую Дорогомиловскую улицу. По ряду улиц введут запрет на остановку и стоянку. Для безопасного проезда наземного городского транспорта до 60 км/ч будет снижен скоростной режим на участке Можайского шоссе, а несколько улиц на это время станут односторонними. Подробнее с ограничениями можно ознакомится в "Яндекс.Картах".

В пресс-службе напомнили, что 26 сентября до 5 октября 2020 года включительно будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро от станции метро "Молодежная" до станции метро "Парк Победы". Перевозить пассажиров будут компенсационные маршруты. За ситуацией на дорогах будут следить экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Ранее сообщалось, что в связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Арбатско-Покровской линии столичной подземки между станциями "Молодежная" и "Парк Победы" будет закрыт с 26 сентября по 5 октября.