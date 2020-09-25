Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве

За восемь месяцев этого года обрабатывающая промышленность Москвы нарастила объемы производства на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показали фармацевтика, производство машин, оборудования, химических веществ, пищевой продукции и бумажных изделий. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, по его данным, на фоне повышенного спроса на 26,9% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Продолжился рост производства бумаги и бумажных изделий - увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 11,7%. Эксперты объясняют это ростом спроса на бумажную упаковку со стороны производителей потребительских товаров в связи с учетом современных трендов по охране окружающей среды и экологии, а также увеличением объема товаров, приобретаемых онлайн.

Производство пищевой продукции в столице за восемь месяцев текущего года выросло на 8,4%, в частности, выпуск мясных полуфабрикатов, консервов и хлебобулочных изделий.

В 2,7 раза выросло производство машин и оборудования. Так, столичные предприятия выпустили 10,5 тысяч лифтов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также значительно выросло производство химических веществ - в 2,6 раза. Особо высокие темпы в данном секторе продемонстрировали сегменты лакокрасочных изделий, средств дезинфекции и гигиены, парфюмерной и косметической продукции.