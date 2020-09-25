Собянин: Мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников

Мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, отвечая на вопрос, есть ли целесообразность перехода на дистанционный режим работы.

"Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня, - пишет Собянин. - Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала".