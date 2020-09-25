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25.09.2020 15:38
Рубрика: Общество

Собянин ответил на вопросы горожан от ситуации с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
После обращения главы города к москвичам в возрасте 65 + с просьбой оставаться по возможности дома в ситуации, когда наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, к нему поступило много вопросов. Собянин ответил на них в своем персональном блоге.

Один из самых распространенных вопросов: будут ли, как весной, заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет? Нет, отвечает мэр, карты не будут заблокированы. И все- таки, продолжает Собянин, он надеется, что поездки ветеранов на общественном транспорте значительно уменьшатся, так как они понимают серьезность ситуации. И еще раз обращается к ним: "Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки".

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Второй вопрос: будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

Ответ такой: прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит - выходить из дома не является нарушением.

"Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений, - объяснил мэр. - Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Вопрос третий. В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, можно ли взять больничный?

- Да, конечно, - отвечает Собянин. Для получения больничного листа гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует с понедельника обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут центра­лизованно по заявкам работодателей.

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