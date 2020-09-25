Сотрудник Нововоронежской АЭС встретился с президентом России

23 сентября 2020 года старший начальник смены АЭС службы технологического управления четвертой очереди Нововоронежской атомной станции Максим Тучков принял участие во встрече работников атомной отрасли с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Встреча прошла в преддверии Дня работника атомной промышленности. Она была посвящена успехам Госкорпорации "Росатом" и вкладу атомной отрасли в безопасность и экономическое развитие государства. 30 представителей различных дивизионов Росатома рассказали о своей работе, внесли ряд предложений и задали Президенту интересующие вопросы.

Внимание в ходе беседы было уделено ряду вопросов, в т.ч. медицинскому обслуживанию в городах присутствия объектов атомной отрасли, научным исследования, развитию молодежного движения, а также выработке электроэнергии и строительству атомных станций за рубежом.

"Будем все делать, для того чтобы Вас поддержать, работать с Вами плотно на административном, на дипломатическом уровне, создавать необходимые условия для продвижения ваших проектов. Они, без всякого сомнения, являются самыми передовыми, а с точки зрения обеспечения безопасности - беспрецедентными", - отметил Владимир Путин.

Электроэнергетический дивизион Росатома на встрече с главой государства представили сотрудники Нововоронежской, Ростовской и Ленинградской АЭС.

"Когда ты видишь такую заинтересованность в глазах Президента, видишь, как он во все вникает и какую поддержку оказывает, понимаешь, что все твои труды, труды коллектива твоего предприятия и всей атомной отрасли нужны нашей стране. В такие моменты ощущаешь прилив сил", - сказал после встречи Максим Тучков.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru