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25.09.2020 15:39
Рубрика: Экономика

В Москве с начала года собрали 1,5 тонны батареек

Текст: Ирина Огилько

В Москве с начала года собрали 60 тысяч батареек общим весом в 1,5 тонны и отправили на переработку на предприятия Ярославля. Из них сделают графит для карандашей, автокраски, антикоррозийные покрытия, новые батарейки и многое другое. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, сбор и отправка прошли в рамках нового столичного проекта "Батарейка".

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Этот проект начался с января 2020 года. Собирали батарейки в 15 крупных офисах. Для этого поставили наши контейнеры и заключили договор на обслуживание, рассказывает "РГ" автор проекта  Вадим Шушукин.

"Еще 10 контейнеров разместили на уличных территориях, например, на Сигнальном проезде. В офисах и на улицах стоят не бочки, а небольшие контейнеры, вместимостью всего на 5-10 кг. Дважды в месяц собираем "улов", сортируем. И вот, накопив первый ощутимый вес, отправили на переработку. У нас есть лицензия на право работы с такими опасными отходами", - добавил Шушукин.

Как выглядят контейнеры? Это в половину человеческого роста квадратная оранжевая колонна с надписью "Батарейка". Она антивандальная, сделана из несгораемых материалов. Сбоку у нее дверца размером с самую большую батарейку. Но, как жалуется Шушукин, попадается и мусор, например, палочки от мороженого, окурки.

"Конечно, 25 контейнеров на 15 миллионный город - это капля в море, но мы развиваемся, - говорит он. - Сейчас идут переговоры по установке таких контейнеров на территории районов в центре города".

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Как в России утилизируют батарейки

Около 70% содержимого батареек можно повторно использовать. Между тем, по статистике Всероссийского общества охраны природы, из 100 батареек лишь одна идет в переработку. Остальные - захоранивают или утилизируют.

При этом сама батарейка не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Она относится к 1,2 классу опасности, при этом попавшая в почву батарейка может загрязнить площадь размером 20 кв.м. Выбрасывать их в общие контейнеры с твердыми коммунальными отходами запрещено. Более того, за это, согласно КоАП РФ статье 8.2., физических лиц могут оштрафовать на сумму до  2 тыс. рублей. К слову, пока ни одного штрафа за это правонарушение в столице не выписано.

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