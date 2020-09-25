В наземный транспорт Москвы вернется бесплатный Wi-Fi

В автобусах, электробусах и трамваях сети "Магистраль" вновь появится Wi-Fi. С его помощью пассажиры смогут смотреть фильмы, слушать музыку и общаться в социальных сетях с друзьями, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В наземном транспорте установят оборудование нового поколения - сигнал, как ожидается, станет сильнее и стабильнее, а скорость передачи данных вырастет. Беспроводная сеть, отметили в департаменте, сможет также предупредить о ЧС - сообщения мгновенно появятся в салоне на экранах. Бесплатный интернет на магистральных маршрутах заработает до конца года.

Напомним, Wi-Fi в наземном транспорте столицы был отключен 1 марта для модернизации сети.