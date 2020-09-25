В Новой Москве объявили карантин по бешенству

Из-за заболевания бешенством дикого животного введен карантин в поселении Краснопахорское ТиНАО. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно опубликованному на сайте мос.ру документу, карантин устанавливается на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы до 25 ноября 2020 года.

На период карантина на территории района запрещаются проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории, отлов диких животных и другие мероприятия.