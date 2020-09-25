В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник из Тульской области

В Рязани утонул подросток, приехавший с группой школьников из Тульской области. Следователи СУ СК по региону начали доследственную проверку случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло днем в одном из рязанских аквапарков. Группа школьников с сопровождающими взрослыми приехала из Тульской области. В какой-то момент в бассейне 13-летний подросток начал тонуть. Это заметили взрослые, оперативно вытащили ребенка из воды. Но попытка откачать мальчика ни к чему не привела. Школьник скончался.

Следователи осмотрели место ЧП, опрашивают свидетелей, устанавливается точная причина смерти ребенка. По результатам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение.