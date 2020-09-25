В столице на 30 процентов выросло число пациентов с коронавирусом

В столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил вчера городской оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

"Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе в Европе, наблюдается рост заболеваемости. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более чем тысячу вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных с коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30 процентов", - прокомментировала, в частности, этот факт заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Такой рост ожидаем и понятен, сказал мэр Сергей Собянин, посещая новую детско-взрослую поликлинику в Большом Строченовском переулке: "Мы говорили, что в осенний период, когда у нас ОРВИ, грипп, риски с COVID-19 тоже будут увеличиваться". Главное, что в отличие от весны, когда пандемия только пришла в Москву, у города уже есть с чем ей противостоять. Первая российская вакцина против коронавируса больше не мечта. 60 тысяч москвичей записались на ее пострегистрационное испытание. 40 тысяч из них сделают защитные прививки в числе первых. А 3 тысячи горожан уже привились, сообщил мэр: "Самочувствие у всех хорошее. У многих после вакцинации прошло несколько недель, и осложнений нет ни у кого".

В первую же очередь прививают в городе медицинских работников, которые, по словам Собянина, находятся на переднем краю фронта. Идет вакцинация участковых врачей и врачей общей практики и в поликлинике в Большом Строченовском переулке. Для пациентов ее новое суперсовременное здание откроется только в ближайший понедельник, 28 сентября. Пока же здесь развернут один из одиннадцати центров вакцинации медработников от COVID-19. Параллельно идет в городе и массовая вакцинация против гриппа - прививку сделали уже 1,5 миллиона москвичей. В этом году ее начали специально пораньше, чтобы разные инфекции в городе на наслоились друг на друга. "Разумеется, все виды вакцинации добровольные", - подчеркнул Собянин.

В то же время развитие ситуации с вирусом в городе во многом будет зависеть и от самих горожан, напоминает оперштаб. Собянин, в частности, уже разослал в 5 тысяч компаний письма с просьбой продлить удаленку для сотрудников.

Москвичам же, обращает внимание Роспотребнадзор, нужно снова вспомнить о важности ношения масок и перчаток, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Вроде бы такая малость, но на многих ли людях в городе сейчас увидишь эти средства защиты?

Между тем в Израиле как раз сегодня вновь вводится двухнедельный жесткий карантин. Так, может быть, постараться не доводить дело до этого?