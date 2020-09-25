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25.09.2020 10:50
Рубрика: Экономика

В столице открыли голосование по монорельсу

Текст: Ирина Огилько

Москвичам предложено решить судьбу монорельса, для этого нужно проголосовать на транспортном портале столицы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В столичный департамент транспорта приходит много вопросов о нем. "Предлагаем решить это вместе. Судьба монорельса в последнее время продолжает вызывать споры. Дело в том, что этот транспорт стал убыточным, а постоянно им пользуются всего 39 человек! Тем не менее мы хотим, чтобы монорельс был полезен москвичам, даже если перестанет быть транспортным объектом. На специальном лендинге можно ознакомиться со всеми за и против, пройти опрос и высказать свое мнение о том, как стоит поступить с монорельсом", - сообщает пресс-служба.

Москвичи могут узнать о том, какие малоэффективные дорожные объекты в мире были закрыты, почему стало меньше пассажиров на этом виде транспорта и почему его нельзя модифицировать. Также представлены фотографии монорельса разных лет. Для прохождения опроса необходимо авторизироваться на портале mos.ru А вот на ответы придется потратить не менее 10-15 минут, ведь здесь собрана целая анкета: когда последний раз пользовались монорельсом, зачем, знаете ли о других средствах общественного транспорта и многое другое.

Опрос можно пройти на сайте i.transport.mos.ru/monorail.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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