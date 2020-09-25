В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей

В электродепо "Печатники" поймали двух 25-летних москвичей, раскрашивающих из аэрозольного баллончика вагоны метро. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. По данным пресс-службы, оперативники узнали о готовящейся противоправной акции на территории метро.

В результате были задержаны мужчина и женщина, которые проникли на территорию депо и осуществили раскраску трех вагонов из баллончиков с аэрозольной краской. Своими действиями они испортили вагоны. У задержанных изъяты перчатки, аэрозольные баллончики с краской, кусачки по металлу. Возбуждено уголовное дело о вандализме по статье 214 УК РФ, часть 2. В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Максимальный срок наказания до 3 лет лишения свободы.

Идет расследование преступления, ведется розыск соучастников.