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25.09.2020 15:51
Рубрика: Общество

Власти Москвы вводят резервные койки под COVID-19

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшее время в Москве будет расконсервирована часть резервных больничных площадей под лечение коронавируса. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: РИА Новости
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"Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", - сообщила вице-мэр.

Ранее власти отметили, что в Москве наблюдается общемировая тенденция - рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зафиксировано более 1,5 тысячи новых случаев.

В связи с этим пожилым людям рекомендуется оставаться дома, а работодателям - перевести большую часть коллективов на удаленку.

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