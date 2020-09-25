Власти Москвы вводят резервные койки под COVID-19

В ближайшее время в Москве будет расконсервирована часть резервных больничных площадей под лечение коронавируса. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", - сообщила вице-мэр.

Ранее власти отметили, что в Москве наблюдается общемировая тенденция - рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зафиксировано более 1,5 тысячи новых случаев.

В связи с этим пожилым людям рекомендуется оставаться дома, а работодателям - перевести большую часть коллективов на удаленку.