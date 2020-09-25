На Сахалине медведь сломал фотографу беспилотник

В Сахалинской области у фотографа Сергея Любаченко сломался квадрокоптер, после того, как его сбил медведь. Мужчина снимал на видео с большого расстояния хищников на берегу Охотского моря.
Фотограф выложил на своей странице в Instagram последнее видео с дрона, на котором медведь, поедая рыбу, вдруг замечает аппарат и пытается его сбить.
По словам Сергея, на следующий день он снова снимал этих зверей, но один из них задел беспилотник лапой.
"Сломать они его не успели, но он (квадрокоптер) моторами упал в воду. Медведей отпугнул быстро, а дрон починить уже не удалось", - прокомментировал инцидент Любаченко.
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Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе, дрон, на который снято это видео, был бы цел. Но стоит знать чего можно ждать от бурых медведей: 1. Его скорость в рывке может достигать до 56 км/ч, это сравнимо со скоростью беговой лошади; 2. Когти у него вырастают до 10 см, это как палец человека и они их используют в первую очередь для рытья земли и сбора ягод; 3. Передней лапой взрослый медведь способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю; 4. Кроме того, они являются обладателем челюсти мощностью до 230 кг и обонянием в семь раз сильнее чем у ищейки и этот список можно продолжать. Есть ли шанс у дрона при встрече с медведем?