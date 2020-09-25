На Сахалине медведь сломал фотографу беспилотник

В Сахалинской области у фотографа Сергея Любаченко сломался квадрокоптер, после того, как его сбил медведь. Мужчина снимал на видео с большого расстояния хищников на берегу Охотского моря.

Фотограф выложил на своей странице в Instagram последнее видео с дрона, на котором медведь, поедая рыбу, вдруг замечает аппарат и пытается его сбить.

По словам Сергея, на следующий день он снова снимал этих зверей, но один из них задел беспилотник лапой.

"Сломать они его не успели, но он (квадрокоптер) моторами упал в воду. Медведей отпугнул быстро, а дрон починить уже не удалось", - прокомментировал инцидент Любаченко.