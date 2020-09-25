На Сахалине сотрудник сферы образования задержан за интерес к детям

Работника одного из подведомственных сахалинскому минобру учреждений заподозрили в незаконных действиях против несовершеннолетних, совершенных в интернете.

"По данным регионального министерства, оперативные службы уже длительное время вели наблюдение за сотрудником с целью сбора необходимой доказательной базы. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

Минобр работает вместе с правоохранителями по возникшим вопросам. В связи со случившимся принято решение открыть "горячую линию". Родители могут задать вопросы по телефону 8 800 2000 122.