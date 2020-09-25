Начался прием заявок на Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8"

Всероссийская инициатива по поиску инновационных проектов "Стартап экспедиция Б8" приглашает к участию стартапы и технологичные компании регионов

В сентябре 2020 года на площадке http://startupexpedition.ru/ стартовал прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8". В этом году концепт мероприятия ориентирован на технологические задачи крупного бизнеса. Стартапам и уже работающим компаниям предлагается поработать над технологическими решениями для ряда крупных организаций, среди которых: международный сервис пассажирских перевозок inDriver, работающий по децентрализованной модели; одна из крупнейших компаний России и мира в сфере металлургии - Северсталь, а также предприятие-лидер горнорудной отрасли.

Стартапы и компании смогут предложить свои разработки по следующим направлениям - peer to peer экономика, машинное зрение, анализ данных, автоматизация процессов и др. В ходе конкурса участники получат комплексную поддержку при разработке проектов, а победители - возможность запустить свои проекты на базе компаний-партнеров.

Основным организатором мероприятия выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке федерального Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Официальными партнерами "Стартап экспедиция Б8" в этом году выступают: международный агрегатор пассажирских перевозок inDriver, крупнейший металлургический холдинг Северсталь, а также предприятие-лидер горнорудной отрасли.

"Стартап экспедиция Б8" организована для поддержки перспективных инновационных проектов, направленных на решение технологических задач крупных компаний. К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP и готовыми решениями, команды ученых и специалистов с MVP и готовыми решениями, развивающиеся технологические компании и предприятия. Миссия "Стартап экспедиции Б8" - создание новой экономики, где драйвером развития бизнеса выступают инновации.

Команда профессионалов и экспертов, с участием представителей партнеров произведут отбор наилучших проектов и команд. Победители смогут реализовать свой проект на базе компаний-партнеров или получить другое выгодное предложение.

Участие в мероприятии предоставит технологическим компаниям следующие возможности:

• возможность внедрить свое решение в крупных компаниях;

• экспертизу и консультации экспертов;

• содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки;

• прямой выход на федеральные и региональные институты развития;

• приглашение в "Акселератор B8" с возможностью получения до 2 млн рублей на развитие проекта;

• предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями ДФО и РФ;

• освещение проектов в СМИ.

Для решения технологических задач партнеров сформированы направления (треки), на которые объявлен набор заявок:

• peer to peer экономика;

• машинное зрение, анализ данных и автоматизация процессов;

• иные направления.

Заявки на участие принимаются в разделе "Направления" на сайте http://startupexpedition.ru/ до 7 октября включительно. Отобранные проекты с 15 октября пройдут в следующий этап(онлайн).

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Справочная информация:

Первая "Стартап экспедиция" прошла c октября по декабрь 2019 года и собрала более 700 участников со всего Дальнего Востока. Стартап экспедиция 2019 года была проведена в очном формате во всех 11 столицах регионов Дальнего Востока, были рассмотрены около 100 инновационных проектов из разных сфер, выбраны 12 победителей. Финал конкурса стартапов был проведен в Москве, победителем стала компания Айгер из Владивостока - разработчик конструктора сайта, основанного на использовании искусственного интеллекта. 10 проектов были приглашены в "Акселератор B8".