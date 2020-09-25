Начался прием заявок на Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8"

Новости

Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса 05:55
Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские гулянья 05:37
Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке 05:20
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Google 04:55
Бразилия, Турция и Индонезия первыми получат китайскую вакцину CoronaVac 04:34
В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория 04:11
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей 04:00
В Пальмиру привезли российскую гуманитарную помощь 03:56
Более 120 человек задержаны в мире за продажу фальшивых лекарств в сети 03:28
Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России 03:15
Трамп начал реформу медицинского страхования в США 02:40
В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки 02:11
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана 01:47
Во Франции сообщили о новом рекордном числе заражений COVID-19 за сутки 00:29
Более 40 самолетов за неделю вели разведку у границ России 00:26
Крупные IT-компании создали коалицию против Apple 24.09.2020
Француженку избили за ношение юбки в Страсбурге 24.09.2020
В "Автодоре" предложили новый вариант проекта северного обхода Твери 24.09.2020
Племянница Трампа подала на него в суд 24.09.2020
Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы 24.09.2020
Мединский: Памятник Баранову попал в волну бегства США от своего прошлого 24.09.2020
Сбербанк переведет на "удаленку" 50% сотрудников в Москве 24.09.2020
Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое 24.09.2020
Вирусолог назвал ношение маски вопросом жизни и смерти 24.09.2020
Росстат: Средние розничные цены на бензин остаются стабильными 24.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
25.09.2020 04:46
Рубрика: Общество

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8"

Всероссийская инициатива по поиску инновационных проектов "Стартап экспедиция Б8" приглашает к участию стартапы и технологичные компании регионов

В сентябре 2020 года на площадке http://startupexpedition.ru/ стартовал прием заявок на ежегодный Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8". В этом году концепт мероприятия ориентирован на технологические задачи крупного бизнеса. Стартапам и уже работающим компаниям предлагается поработать над технологическими решениями для ряда крупных организаций, среди которых: международный сервис пассажирских перевозок inDriver, работающий по децентрализованной модели; одна из крупнейших компаний России и мира в сфере металлургии - Северсталь, а также предприятие-лидер горнорудной отрасли.

Стартапы и компании смогут предложить свои разработки по следующим направлениям - peer to peer экономика, машинное зрение, анализ данных, автоматизация процессов и др. В ходе конкурса участники получат комплексную поддержку при разработке проектов, а победители - возможность запустить свои проекты на базе компаний-партнеров.

Основным организатором мероприятия выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке федерального Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

Официальными партнерами "Стартап экспедиция Б8" в этом году выступают: международный агрегатор пассажирских перевозок inDriver, крупнейший металлургический холдинг Северсталь, а также предприятие-лидер горнорудной отрасли.

"Стартап экспедиция Б8" организована для поддержки перспективных инновационных проектов, направленных на решение технологических задач крупных компаний. К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP и готовыми решениями, команды ученых и специалистов с MVP и готовыми решениями, развивающиеся технологические компании и предприятия. Миссия "Стартап экспедиции Б8" - создание новой экономики, где драйвером развития бизнеса выступают инновации.

Команда профессионалов и экспертов, с участием представителей партнеров произведут отбор наилучших проектов и команд. Победители смогут реализовать свой проект на базе компаний-партнеров или получить другое выгодное предложение.

Участие в мероприятии предоставит технологическим компаниям следующие возможности:

• возможность внедрить свое решение в крупных компаниях;

• экспертизу и консультации экспертов;

• содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки;

• прямой выход на федеральные и региональные институты развития;

• приглашение в "Акселератор B8" с возможностью получения до 2 млн рублей на развитие проекта;

• предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями ДФО и РФ;

• освещение проектов в СМИ.

Для решения технологических задач партнеров сформированы направления (треки), на которые объявлен набор заявок:

• peer to peer экономика;

• машинное зрение, анализ данных и автоматизация процессов;

• иные направления.

Заявки на участие принимаются в разделе "Направления" на сайте http://startupexpedition.ru/ до 7 октября включительно. Отобранные проекты с 15 октября пройдут в следующий этап(онлайн).

Следите за изменениями и новостями проекта на страницах в социальных сетях (Instagram, Facebook) и на сайте конкурса.

Справочная информация:

Первая "Стартап экспедиция" прошла c октября по декабрь 2019 года и собрала более 700 участников со всего Дальнего Востока. Стартап экспедиция 2019 года была проведена в очном формате во всех 11 столицах регионов Дальнего Востока, были рассмотрены около 100 инновационных проектов из разных сфер, выбраны 12 победителей. Финал конкурса стартапов был проведен в Москве, победителем стала компания Айгер из Владивостока - разработчик конструктора сайта, основанного на использовании искусственного интеллекта. 10 проектов были приглашены в "Акселератор B8".

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Росстат: Средние розничные цены на бензин остаются стабильными
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое
Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России
Напавший на главу камчатского минздрава помещен в психдиспансер
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы