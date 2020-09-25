Стали известны итоги второго этапа соревнований "Аквароботех-2020"

Новости

В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19 11:11
В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей 11:09
На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов 11:08
Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду 10:52
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды 10:51
В столице открыли голосование по монорельсу 10:50
Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов 10:43
В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых 10:40
Синоптики пообещали по-летнему теплые выходные в Москве 10:34
Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона 10:33
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 10:32
Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка 10:23
Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве 10:16
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 10:05
В наземный транспорт Москвы вернется бесплатный Wi-Fi 09:58
Александр Карелин наделен полномочиями сенатора от Новосибирской области 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 11:18
Рубрика: Власть

Стали известны итоги второго этапа соревнований "Аквароботех-2020"

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу во Владивостоке завершился второй этап III Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2020". Он проходил на базе бассейна Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского с участием девяти команд ведущих морских вузов страны. Конкурсанты представили свои работы по двум направлениям - автономные и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Задания выполняли студенты и аспиранты из Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского, Севастопольского государственного университета, Института судостроения морской и арктической техники, Северного Арктического федерального университета имени М.В.Ломоносова (филиал в Северодвинске).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России, в номинации автономных необитаемых подводных аппаратов победу одержала команда военно-морского училища с аппаратом "АПР-2". Второе место присудили команде университета им. адмирала Г.И.Невельского с аппаратом MiddleAUV. Третье - представителям Дальневосточного федерального университета с аппаратом "Пандора".

По тематике телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов лучшие результаты показала команда университета им. адмирала Г.И.Невельского с аппаратом Halcion. Второе место завоевали североморцы с аппаратом "Полярник 3.0". Третьей стала команда ДВФУ, представившая на конкурс аппарат "Сокол тысячелетия".

Отдельного кубка за лучшее техническое решение удостоили конкурсантов из Северного Арктического федерального университета им.М.В.Ломоносова (филиал в Северодвинске) - за оригинальную конструкцию маркерного буя.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
На учениях "Кавказ-2020" подлодка ЧФ "Колпино" поразила цель ракетой "Калибр"

Церемония закрытия второго этапа III Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2020 прошла под руководством руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олега Мартьянова. Там главный судья соревнований капитан 1 ранга Павел Дробин отметил, что в представленных аппаратах реализованы интересные технические и технологические решениями, которые могут быть использованы в научных работах по разработке перспективных образцов морской техники.

Справка "РГ"

Организатором Всероссийских соревнований по морской робототехнике "АКВАРОБОТЕХ-2020" является Фонд перспективных исследований. Инициатива проведения таких состязаний была поддержана коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерством обороны РФ, министерством науки и высшего образования и министерством транспорта.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Роботы: настоящее и будущее

Главное сегодня

В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым