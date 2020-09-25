Стали известны итоги второго этапа соревнований "Аквароботех-2020"

В пятницу во Владивостоке завершился второй этап III Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2020". Он проходил на базе бассейна Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского с участием девяти команд ведущих морских вузов страны. Конкурсанты представили свои работы по двум направлениям - автономные и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты.

Задания выполняли студенты и аспиранты из Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского, Севастопольского государственного университета, Института судостроения морской и арктической техники, Северного Арктического федерального университета имени М.В.Ломоносова (филиал в Северодвинске).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России, в номинации автономных необитаемых подводных аппаратов победу одержала команда военно-морского училища с аппаратом "АПР-2". Второе место присудили команде университета им. адмирала Г.И.Невельского с аппаратом MiddleAUV. Третье - представителям Дальневосточного федерального университета с аппаратом "Пандора".

По тематике телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов лучшие результаты показала команда университета им. адмирала Г.И.Невельского с аппаратом Halcion. Второе место завоевали североморцы с аппаратом "Полярник 3.0". Третьей стала команда ДВФУ, представившая на конкурс аппарат "Сокол тысячелетия".

Отдельного кубка за лучшее техническое решение удостоили конкурсантов из Северного Арктического федерального университета им.М.В.Ломоносова (филиал в Северодвинске) - за оригинальную конструкцию маркерного буя.

Церемония закрытия второго этапа III Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2020 прошла под руководством руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олега Мартьянова. Там главный судья соревнований капитан 1 ранга Павел Дробин отметил, что в представленных аппаратах реализованы интересные технические и технологические решениями, которые могут быть использованы в научных работах по разработке перспективных образцов морской техники.

Справка "РГ"

Организатором Всероссийских соревнований по морской робототехнике "АКВАРОБОТЕХ-2020" является Фонд перспективных исследований. Инициатива проведения таких состязаний была поддержана коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерством обороны РФ, министерством науки и высшего образования и министерством транспорта.