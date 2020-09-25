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Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку

Текст: Юлия Гарднер
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку, достигнув 655 сантиметров. В городском округе подтоплены 18 дачных участков, подвалы шести социально-значимых объектов и 45 многоквартирных домов.

Трутнев раскритиковал темпы строительства дамб в Хабаровском крае

В населенном пункте строят дамбы. Вчера спасатели и волонтеры наполнили песком 7500 мешков, перекрыли ручей Теплый ключ в районе улицы Лазо, закрыли прораны в защитной насыпи.

"Кроме этого произведено тампонирование перепускных труб на дамбе у озера Мылки и по улице Дзержинского. В местах, где это особенно необходимо, установлены мотопомпы, работает комплекс "Поток"", - сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

А вот у Хабаровска уровень реки снизился до 590 сантиметров. Всего под водой в крае находятся более находятся более 2500 земельных, приусадебных и дачных участков, 59 жилых дома в 51 населенном пункте, а также 68 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

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