Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил регионы, которым в 2021 году правительство будет помогать с выплатами ежемесячных пособий нуждающимся семьям на третьего или последующих детей до достижения трехлетнего возраста.

В него вошли 76 субъектов Федерации, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2, а также все территории Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.