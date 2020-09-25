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25.09.2020 10:23
Рубрика: Власть

Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил регионы, которым в 2021 году правительство будет помогать с выплатами ежемесячных пособий нуждающимся семьям на третьего или последующих детей до достижения трехлетнего возраста.

Фото: iStock
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В него вошли 76 субъектов Федерации, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2, а также все территории Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.

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