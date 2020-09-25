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25.09.2020 06:22
Рубрика: Общество

В Приамурье убили тигра Павлика

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области недалеко от села Новостепановка обнаружили останки тигра. Как сообщили ТАСС в областной природоохранной прокуратуре, животное скорее всего убили.

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
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Злоумышленники пытались снять с него электронный ошейник. Полиция возбудила уголовное дело о добыче животного, занесенного в Красную книгу.

"Мне известен этот печальный факт. Новостепановка находится примерно в восьмидесяти километрах от Свободного, там лесная зона", - рассказала корреспонденту "РГ" глава Свободненского района Эльвира Агафонова.

По предварительным данным, погиб тигр Павлик, которого в мае 2019 года привезли в Приамурье с сестрой Еленой из Приморского центра реабилитации диких хищных котят.

Молодых тигров высадили тогда в Архаринском районе, научные сотрудники, отслеживавшие жизнь кошек с помощью GPS-ошейника пришли к выводу, что Павлик любил путешествовать. Зверь много передвигался по территории области, а минувшей зимой умудрился даже переплыть незамерзающий бьеф Бурейской ГЭС.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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