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25.09.2020 10:42
Рубрика: Общество

Видео: Приморский "Хатико" две недели ждет хозяина на станции

Текст: Ольга Журман (Приморский край)

В Приморском крае на железнодорожной платформе в селе Тигровое собака две недели ждет бросившего ее хозяина.

Губернатор Приморья попросил жителей помочь найти его собаку

Она подбегает ко всем людям, но далеко от места не уходит, сообщает РИА Новости.

По словам местной жительницы Елены Никитиной, пес привлек ее внимание еще 11 сентября. Она проходит по этой дороге каждый день.

"Учительница из нашей школы рассказала, что животное бросили. Потом иду, собака там же - лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то", - рассказывает женщина.

Пса стали подкармливать местные жители, которые называют его "русский Хатико", уже начали искать через соцсети нового хозяина.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео

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