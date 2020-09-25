В Приморье произошел первый случай размножения акулы-зебры в неволе

В Приморском океанариуме появился на свет малек акулы-зебры. Это первый в России случай размножения акул данного вида в искусственных условиях, сообщила пресс-служба океанариума.

Малыш весит всего 100 граммов, его длина от носа до кончика хвоста 27 сантиметров, что в два раза больше яйца, в которой он рос больше полугода.

В океанариуме называют произошедшее "сенсацией".

- В России были случаи, когда зебровые акулы откладывали яйца, но случаев развития зародышей и рождения малька зафиксировано не было, наш - первый, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

По его словам, самка акулы-зебры начала откладывать яйца 29 февраля, нерест с перерывами длился более трех месяцев. Каждое яйцо подняли, промаркировали и отправили в научно-адаптационный комплекс для инкубации. Всего в кладке было 56 яиц, но не все оказались оплодотворенными и хорошо сформированными. На ранней стадии сотрудники океанариума сделали УЗИ яйца, а затем наблюдали за зародышем визуально."Рассосавшийся" желточный мешочек был сигналом, что акуленок готов переходить на внешнее питание, а, значит, выйти из яйцевой капсулы.

Яйцо, из которого "вылупился" Альф, так назвали малька, было отложено 9 марта, на свет он появился через шесть месяцев и 10 дней. Уже на второй день он начал есть самостоятельно, пообедав первый раз в жизни 0,4 граммами креветки и 0,9 граммами гребешка. Сейчас его кормят три раза в день, в общей сложности он съедает от 1-3 грамма корма - мидии, кальмара, гребешка, креветки, лосося, трески или другой рыбы и морепродуктов. Больше всего малыш полюбил кальмар, гребешок и гаммарус.

Детеныши акул-зебр отличаются от взрослых особей - они как раз и окрашены в черно-белую полоску. Взрослые выглядят не так ярко - их кожа светло-коричневая с темными пятнами. Как говорят специалисты океанариума, ювенальная окраска сохранится пока Альф не вырастет до метровой длины.

К слову, пол акуленка пока не ясен. Если окажется, что это девочка, то она будет Альфой, отметили в океанариуме.