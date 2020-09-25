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25.09.2020 05:18
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье 14 участников ОПГ получили 103 года колонии на всех

Текст: Юлия Гарднер

Читинский центральный районный суд вынес приговор 14 членам организованной преступной группы. Они совершили более 30 преступлений по статьям о вымогательстве, краже, мошенничестве, грабеже, разбое.

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Установлено, что создал ОПГ в 2012 году известный в криминальных кругах мужчина, который имел судимости и находился в федеральном розыске. Он руководил ею более пяти лет.

Преступления совершались на территории Читы и Забайкалья.

"Члены группы вымогали деньги у предпринимателей, совершали кражи из квартир, офисов, а в одном случае - из находящегося в Сретенском районе банкомата одного из крупнейших в России банка, грабежи и разбойные нападения", - сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В 2017 году членов банды задержали. Суд приговорил четырех участников ОПГ к четырем - четырем с половиной годам лишения свободы условно. Остальные получили от четырех до 14 лет колонии строгого и особого режимов. Общий срок наказания подсудимых составил 103 года лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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