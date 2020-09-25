Василий Орлов: Амурская область готова построить три путепровода

Среди прочих тем на совещании обсуждались меры по обеспечению безопасности дорожного движения в регионах, находящихся в пределах Дальневосточного ФО.

- Только 41,8 процента автомобильных дорог регионального значения в субъектах округа соответствуют нормативным требованиям, а в городах не более 52,9 процента. Для решения этих и других проблем во исполнение указа президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" минтранс РФ разработал паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), - напомнил Юрий Трутнев.

В этом году в рамках национального проекта БКАД в Приамурье запланировано отремонтировать 20,3 километра дорог, реконструировать 2,3 километра трасс и два моста. Областные власти отмечают: в нацпроект дороги отбирают по определенным критериям, в числе определяющих - повышенная аварийность.

- Приамурье второй год участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря ему регион выходит на новый уровень ремонта и содержания дорог. Во исполнение поручения главы государства в Амурской области впервые проведена полная диагностика региональной дорожной сети, а ее протяженность - ни много ни мало 5912 километров, - сообщил губернатор Василий Орлов. - В 2019 году в дорожную отрасль привлечено в четыре раза больше федеральных средств, чем за год до этого. В 2020-м объем федеральных инвестиций еще вырос - до 7,333 миллиарда рублей, из них на БКАД направлено 1,07 миллиарда.

Нацпроект позволил провести ремонт путепровода по улице Загородной в Благовещенске. Идут работы в Свободном.

- В октябре 2018 года рухнул путепровод в городе Свободном, - напомнил глава Приамурья. - Сейчас ведется строительство нового, на что получено федеральное финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей. Этот мост планируется сдать через год.

Путепровод протяженностью в 174 метра будет иметь четыре опоры, пролетное строение - металлическое. Его выполнят по современным технологиям, в цельносварном исполнении.

- По одной стороне будет сделан пешеходный переход, по второй - технологический. В нынешнем году запланировано выполнить устройство буронабивных свай на четырех опорах, - рассказал о ходе реализации проекта директор дирекции по строительству АО "УСК Мост" Эдуард Давыдов. - В течение сентября мы разворачивали работы на стройплощадке, завозили строительную технику. С октября начнется демонтаж рухнувшего путепровода.

Во время строительства движение составов останавливаться не будет, при необходимости строители используют так называемые технологические окна. Завершения работ жители Свободного ждут с нетерпением. Отсутствие путепровода привело к тому, что добираться из одной части города в другую нужно, делая объезд длиной в четыре километра.

В ходе выездного совещания секретаря СБ РФ Василий Орлов указал, что в Приамурье готовятся к строительству еще трех надземных трасс через Транссибирскую магистраль.

- В целом ряде населенных пунктов требуется возвести одноуровневые развязки. Проблема стоит остро, ведь автобусам регулярных и школьных маршрутов очень сложно пересекать Транссиб, - подчеркнул губернатор. - В этом году планируется подготовить проектную документацию на строительство путепроводов в Новобурейском, Серышеве и Завитинске.

На совещании была затронута и тема сооружения нового моста через реку Зея. Существующий переход перегружен и требует капитального ремонта. С вводом в эксплуатацию трансграничного моста через Амур нагрузка на зейский существенно увеличится. Из федерального бюджета на 2021 и 2022 годы выделено более девяти миллиардов рублей, но так как с началом стройки медлить было нельзя, на подготовительную работу направили средства из областной казны. Это позволило в начале текущего года провести конкурсные процедуры.

Общая длина объекта по проекту составит 9 километров, из которых 2 - мостовой переход и 7 километров - подходы к нему. Мост будет опираться на 26 опор, 500-метровый отрезок представляет собой вантовую конструкцию - такую же, как и у международной переправы через Амур. Общая стоимость проекта - 19,8 миллиарда рублей. Мостовой переход через Зею должен быть завершен в конце 2024 года.

- Согласно планам, срок строительства объекта - 42 месяца, но поставлена задача максимально быстро сдать объект - за 30 месяцев. Считаю, что организация "УСК Мост" в силах это сделать, - сказал Василий Орлов.

Между тем в Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений области, по итогам которой установлено, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции. Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы", в которой предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.