Во Владивостоке покажут новый вариант "Мастера и Маргариты"

Приморский краевой академический театр имени Горького открывает сегодня новый театральный сезон спектаклем по культовому роману Михаила Булгакова.

"Ни один спектакль не занимал у нас столько времени, финансов и сил. Мы задумывали премьеру в апреле, но вмешались коронавирус и связанные с этим ограничения, - признался на пресс-конференции накануне премьеры главный режиссер театра Ефим Звеняцкий. - Как тут не вспомнить о мистике, связанной с великим творением Булгакова. После почти полугодового простоя, возвратов денег за билеты, не заработав ни копейки с марта по июль, театр выкручивался, как мог. Но мы не отступили от планов и пригласили лучших мастеров".

Московский драматург Елена Исаева нашла неожиданное композиционное решение, уместив весь объем текста в динамичную остросюжетную пьесу про христианское самопожертвование, неистовую страсть и мистическую веру в потусторонние силы, в женскую всепрощающую и всепобеждающую любовь.

Над спектаклем работали лауреат "Золотой маски" Сергей Скорнецкий (сценография и свет), художник по костюмам Андрей Климов, хореограф - солистка "Геликон-оперы" Ксения Лисанская, гример Диана Васильева из Санкт-Петербурга и мастер по сценическому гриму Ефим Мисько (работал с Алексеем Учителем в фильме "Матильда"). Греческий композитор Никос Ксантулис специально для этой постановки написал музыку.

"Работа над "Мастером и Маргаритой" - всегда вызов для художника. Булгаков очень точно описал внешний вид многих персонажей. Я постарался избежать излишней стилизации под определенную эпоху, излишней историчности костюмов, потому что цель постановки не в этом, а в общей гармонии", - подчеркнул художник по костюмам Андрей Климов.

Он отметил высокий уровень мастерства пошивочного цеха театра, изготовившего многочисленные костюмы и головные уборы для постановки, и только обувь пришлось заказать на стороне. Особенно сложно было "одеть" практически нагих, как описывает их Булгаков, покойников - гостей бала у Воланда.

Как пояснил Андрей Климов, он пытался, чтобы "в этих костюмах было ощущение тлена, чтобы был эффект скелетообразной основы и вместе с тем, чтобы это было красиво, деликатно, театрально, но без элементов пряной эротики".

По словам хореографа "Мастера и Маргариты", для нее стало открытием, что у писателя подробно описаны не только персонажи, но и их движения на балу.

"Мы решили смешать несколько эпох, чтобы показать, что люди во все времена одинаковые, со своими страхами, грехами, чувствами и желаниями. Поскольку это "роман ощущений", каждый зритель найдет что-то свое", - подчеркнула Ксения Лисанская.

В спектакле занята практически вся труппа театра, а в массовых сценах - студенты актерского факультета Дальневосточного института искусств. Мастера играет Валентин Запорожец, Маргариту - Валерия Запорожец, Иешуа - Сергей Коврижиных, Гелу - Александра Аубекерова, Левия Матвея - Владислав Яскин, Воланда - Владимир Сергияков, Понтия Пилата - Александр Славский, Бегемота - Максим Клушин, Азазелло - Сергей Лисинчук, Коровьева - Сергей Гончаров.

"Этот роман - источник вдохновения и родник, библия для миллионов людей. Мы обращались с ним с любовью и уважением. У каждого свое представление, каким должен быть спектакль по этому роману, у каждого свой образ главных героев. Надеюсь, зритель почувствует, что мы хотели рассказать: добро и зло живут в каждом из нас, и, по сути, в глубинной своей сущности люди со времен Иешуа и Понтия Пилата не изменились", - подчеркнул Ефим Звеняцкий.