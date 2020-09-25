Жители Приморья стали меньше ездить на машинах

Автомобильный сайт "Дром" провел опрос среди водителей на тему, сколько километров в год они проезжают. В исследовании приняли участие около 19,5 тысяч человек из самых разных российских регионов. Половина опрошенных, сообщает портал, проезжает до 15 тысяч километров.

Ответ "до 10 тысяч километров" выбрал 21 процент респондентов, "10-15 тысяч" - 29 процентов. Как отмечает портал, 10 лет назад россияне отвечали, что активно ездят по своему городу, путешествуют по соседним регионам, сейчас, помимо маршрута "дом-работа", они едят в пригород, на дачу и торговые центры. Самый популярный ответ 2020 года лидировал и в 2015, и в 2010 годах, тогда его выбирали 25 и 23 процента респондентов соответственно.

"В Приморье не более 15 тысяч "наматывает" 50,5 процентов принявших участие в опросе водителей, пять лет назад эта цифра была равна 41 проценту, 10 лет назад - 37,5 процентам", - рассказала пресс-секретарь портала Елизавета Андреева, добавив, что от 15 до 40 тысяч километров в год "наматывают" 40,7 опрошенных приморских водителей, в 2015 и 2020 годах их было по 49 процентов.

Интересно, что вариант ответа "до 10 тысяч" в Якутии почти в два раза популярнее, чем в среднем по России. Так ответили 38 процентов респондентов из этой республики.