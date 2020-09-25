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25.09.2020 16:04
Рубрика: Спорт

Начался юбилейный розыгрыш мужского Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Матчами в Чебоксарах, Курске, Магнитогорске и Ессентуках стартовал групповой этап юбилейного, 20-го по счету розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, который традиционно проходит под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Всего в турнире участвуют 33 команды, но 14 из них вступят в борьбу позже, начиная с плей-офф.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На предварительном этапе 19 участников разбиты на четыре группы. Это три квинтета и одна четверка. В плей-офф выйдут победители групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места, их определят по дополнительным показателям.

Фото: Единая лига ВТБ
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Группа "А" (Чебоксары): "Чебоксарские Ястребы" (Суперлига 2 - СЛ2), "Самара-2" (молодежный чемпионат России - МЧ) , "Автодор-2" (Саратов, МЧ), УНИКС-2 (Казань, МЧ), "Нижний Новгород-2" (МЧ).

Группа "Б" (Курск): "Русичи" (Курск, СЛ2), "Тамбов" (Тамбовская обл., СЛ2), "МицуБАСКЕТ" (Липецкая обл., СЛ2), "Челбаскет" (Челябинск, СЛ2), "Зенит-М" (Санкт-Петербург, МЧ).

Группа "В" (Магнитогорск): "Металлург" (Магнитогорск, СЛ2), "Нефтехимик" (Тобольск, СЛ2), "Барнаул" (Алтайский край, СЛ2), "Енисей-2" (Красноярский край, МЧ), "ПАРМА-М" (Пермский край, МЧ).

Группа "Г" (Ессентуки): "Динамо-МГТУ" (Майкоп, СЛ2), "Динамо" (Ставрополь, СЛ2), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону, СЛ2), "Локомотив-Кубань-2-ЦОП" (Краснодар, МЧ).

Таким образом, из 19 участников предварительной стадии 11 коллективов представляют второй дивизион Суперлиги (третий уровень национального чемпионата), а еще 8 в сезоне-2020/21 с первой декады октября будут бороться за награды Единой молодежной Лиги ВТБ - молодежного чемпионата России для команды из игроков не старше 2001 года рождения.

Плей-офф начнется со стадии с 1/16 финала. В турнире с выбыванием к шести лучшим участникам группового этапа присоединятся 14 клубов первого дивизиона Суперлиги (СЛ1). Подробнее так: шесть команд Суперлиги 1 будут играть с 1/16 финала, еще столько же - с 1/8 финала, и в четвертьфинале компанию соискателям почетного трофея наконец-то составят БК "Самара" и ярославский "Буревестник".

Начиная с 1/8 финала, и на всех последующих стадиях победитель пары соперников будет определяться по общему результату двухматчевого противостояния (встречи дома и в гостях). То есть здесь даже допускаются ничьи, чего в баскетболе обычно не бывает. Финал и игры за третье место запланированы на 30 января и 23 февраля уже 2021 года.

Разыграны мужской и женский Кубки России по баскетболу 3х3

Напомним, что по привычному уже регламенту, в матчах за Кубок России по решению РФБ нельзя выступать баскетболистам с иностранным гражданством. В большей степени это касается представителей Суперлиги 1, в чьих составах есть весьма неплохие исполнители из государства ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и американцы.

В пятницу XX розыгрыш мужского Кубка России начался в Курске и Магнитогорске играми между "Челбаскетом" и БК "Тамбов" (65:103), молодежкой "Енисея" и "Барнаулом" (76:88) соответственно.

Кстати

На этой неделе президент РФБ, чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко посетил Тамбов. В рамках своего визита он встретился в администрации города с главой Тамбова Натальей Макаревич. В беседе также приняли участие президент региональной Федерации баскетбола Юрий Кузьменко и директор БК "Тамбов" Роман Кулаев. Обсуждены перспективы развития профессионального и уличного баскетбола, вхождение детской команды в структуру клуба и т.д. Плюс Кириленко встретился с учащимися детско-юношеских спортивных школ города, провел автограф-сессию.

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