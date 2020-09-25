Пермские ученые научились разрушать кислоту, вызывающую камни в почках

Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали метод очистки воды от щавелевой кислоты. Это вещество опасно тем, что провоцирует у человека мочекаменную и желчекаменную болезни.

- Сейчас воду очищают от кислоты с помощью химических методов, ультрафиолетового облучения и озонирования. По сравнению с ними наш способ более экологичен, менее затратен и не требует дополнительной обработки воды. Мы разработали биокатализатор - специальный материал на углеродной основе с микроорганизмами, которое очищает воду от кислоты, - пояснила кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Елена Фарберова.

Ученые уже разработали технологическую схему, с помощью которой можно сделать воду безопасной для человека.