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25.09.2020 14:01

Пресс-служба Балаковской АЭС - победитель "Медиа ТЭК 2020"

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "Медиа ТЭК". Конкурс проводит Министерство энергетики Российской Федерации.
Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС
Фото: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Почетные дипломы регионального этапа конкурса получили корпоративное издание Балаковской АЭС "Энергия" - за 1 место в номинации "Лучшее корпоративное СМИ" и онлайн-проект "Память жива", посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне - за 3 место в номинации "Социальная и экологическая инициатива". Этот проект стал для жителей региона площадкой для рассказа о своих близких, воевавших на фронте. Дети прониклись чувством гордости за свою страну-победительницу, читая стихи о войне и исполняя фронтовые песни. Проект охватил более 32 тысяч человек.

Газета Балаковской АЭС "Энергия" вышла в финал конкурса и направлена региональной комиссией на федеральный этап "Медиа ТЭК 2020". На предприятии она выходит с 1988 года и доступна широкой читательской аудитории в печатном и электронном виде, а также на страницах АЭС в социальных сетях.

Издание отличается современным дизайном, яркими иллюстрациями, информирует персонал о преобразованиях в отрасли, реализуемых социальных программах и карьерных перспективах. Главными героями публикаций становятся люди труда, добившиеся значимых результатов в области эффективного производства и повышения безопасности АЭС. О том, что издание постоянно развивается, свидетельствуют победа в конкурсе "Лучшее корпоративное издание концерна "Росэнергоатом" в 2016 году и звание лучшей газеты атомной отрасли в номинации "Прорыв года" в 2018 году.

В 2020 году ключевыми темами корпоративного издания стали продвижение культуры безопасности на производстве, освещение мер, применяемых на Балаковской АЭС по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, реализация атомной станцией социально значимых проектов на территории присутствия, направленных на создание рекреационных зон и спортсооружений профессионального уровня.

Пресс-релиз предоставлен Управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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