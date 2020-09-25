В Башкирии пенсионера задержали за покушение на убийство бизнесмена

В Бижбулякском районе 63-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". Мужчину подозревают в том, что он закинул боевую гранату под машину бизнесмена. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, 19 сентября в полицию позвонил 43-летний уфимский бизнесмен, которые приехал в село Кунакулово Бижбулякского района к своим родственникам. Мужчина сообщил, что под его припаркованной иномаркой Audi Q5 лежит что-то похожее на гранату. Приехавшие на место стражи порядка оцепили участок, а саперы обезвредили гранату, которая оказалась боевой - это была наступательная ручная граната РГД-5.

Полицейские вместе со следователями регионального следственного комитета начали искать подозреваемых в покушении на убийство. Версия о связи произошедшего с профессиональной деятельностью бизнесмена не подтвердилась. Вскоре стражи порядка вышли на след подозреваемого - 63-летнего сожителя сестры бизнесмена.

Выяснилось, что пенсионер обиделся за то, что его не взяли с собой в деревню на свадьбу. Обиженный пьяный мужчина самостоятельно добрался до села и в ночь с 18 на 19 сентября подложил под переднее левое колесо машины бизнесмена гранату, предварительно сорвав чеку с боеприпаса, и уехал домой. Взрыв должен был прогреметь сразу после начала движения иномарки.

Но, к счастью, когда потерпевший вместе со своей матерью поехал на машине, граната не сработала. Как уточняют в МВД по РБ, детонирования не произошло благодаря тому, что пакет, в котором была граната, промок и спусковой рычаг зацепился за полиэтиленовую упаковку.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы, - уточнили в региональном следкоме.

Также задержанному предстоит ответить за незаконное хранение взрывного устройства.