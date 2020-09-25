В Казани белгородца осудили за похищение создателя финансовой пирамиды

Суд в Казани вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Белгородской области, который путем вымогательства пытался вернуть вложенные в финансовый интернет-проект средства.

Как следует из материалов дела, в 2019 году белгородец инвестировал 50 тысяч долларов США в сетевой проект, обещавший ежемесячный доход в размере 10 процентов. Однако, спустя несколько месяцев компания закрылась.

Позже злоумышленник переехал в Казань, где проживает один из создателей проекта, и начал выслеживать его, устроившись водителем такси. 17 января этого года под видом дворника подсудимый подкараулил свою жертву на улице, избил и, надев наручники, усадил в его же автомобиль. Привязав потерпевшего колготками к сиденью и угрожая ножом, злоумышленник потребовал передать ему 250 тысяч долларов США или 15 миллионов рублей, а также выдать контакты руководителей финансовой компании. В противном случае он угрожал расправиться с жертвой и его семьей.

В результате мужчина согласился отдать ему деньги. После этого злоумышленник сел за руль и, проехав несколько кварталов, забрал 21 тысячу рублей, видеорегистратор и вышел из машины.

Как сообщает республиканское управление СК РФ, обвиняемому инкриминировались несколько преступлений: незаконное лишение свободы (часть 1 статьи 127 УК РФ), вымогательство в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ), грабеж (часть 1 статьи 161 УК РФ) и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (пункт "в" части 2 статьи 166 УК РФ). По совокупности обвинений мужчине назначено шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.