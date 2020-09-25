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25.09.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

В Кирове рабочего на железной дороге насмерть засыпало землей

Текст: Андрей Андреев

В Кирове погиб человек во время выполнения работ на железнодорожной станции, сообщило в пятницу Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Жителя Кировской области обвинили в избиении трехлетнего пасынка

По предварительным данным, 24 сентября около 16 часов возле железнодорожной станции Киров во время работ по откачке воды из котлована глубиной порядка четырех метров произошел обвал земли. 24-летний рабочий, который в этот момент был на дне ямы, был засыпан землей и погиб.

По данному факту идет проверка на предмет нарушений требований охраны труда. Сейчас следователи устанавливают все детали ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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