В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером. Несовершеннолетняя покинула учебное заведение, доехала на школьном автобусе до своей остановки, вышла из транспортного средства примерно в 17 часов, но дома так и не появилась.

"Вечером 24 сентября в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте поселка Неклюдово тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти", - рассказали в региональном СК.

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, идет допрос свидетелей. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, он был знаком с убитой.