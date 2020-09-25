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25.09.2020 13:25
Рубрика: Происшествия

В Перми пьяные муж с женой устроили пальбу по прохожим

Текст: Константин Бахарев

Вооруженные газовым пистолетом и охотничьим ружьем супруги задержаны в Перми. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Ночью 25 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Парковый слышны выстрелы, также здесь на земле лежит какой-то мужчина. На место происшествия выехали наряды патрульно-постовой службы и Росгвардии.

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Выяснилось, что в доме № 13 проспекта Парковый муж с женой распивали спиртное. Женщина взяла газовый пистолет и вышла во двор. Там она направила оружие на проезжавший автомобиль. Это заметили прохожие. Они оттащили женщину от машины и отобрали у нее пистолет.

В это время из подъезда выскочил ее муж с охотничьим ружьем в руках. Он дважды выстрелил в воздух, а потом стволом начал бить одного из прохожих по голове. Тот упал, впоследствии его госпитализировали.

После стрельбы муж с женой закрылись в квартире. Полиция была готова штурмовать их жилище, так как те собирались открыть стрельбу по полицейским автомобилям и по сотрудникам полиции.

Однако начальник полиции Перми Юрий Пепеляев смог по телефону уговорить мужчину сдаться. Сейчас он и его супруга задержаны. Оружие изъято, а по факту ночного происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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