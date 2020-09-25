В Перми судебные приставы пришли к должнице на свадьбу

У судебных приставов в Перми находится исполнительное производство о взыскании с 29-летней местной жительницы алиментов на содержание 12-летнего сына. Молодая женщина свои родительские обязанности не исполняла.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, должница официально нигде не работала, имущества и денежных средств на счетах не имела. Ситуация усугублялась тем, что она тщательно скрывалась от судебных приставов, вследствие чего ее объявили в исполнительный розыск.

Некоторое время спустя розыскные мероприятия дали результат. Из ЗАГСа судебному приставу поступила информация о том, что скрывающаяся гражданка решила связать себя узами брака и подала соответствующее заявление. В назначенную дату на торжество явились и сотрудники органов принудительного исполнения.

После торжественной церемонии новобрачные отправились с приставами в отдел ФССП. Новоиспеченный муж признался, что знал о наличии у возлюбленной ребенка, однако информацию о долгах по алиментам на его содержание она от него утаила.

По обоюдному согласию пара приняла решение пересмотреть свои расходы. Денежные средства, которые они планировали потратить на отпуск в медовый месяц, теперь будут направлены на погашение алиментного долга.