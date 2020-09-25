В Тольятти открыл работу Всероссийский Инжиниринговый форум-2020

В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" проходит Всероссийский инжиниринговый форум "Основные направления инновационного развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в России".

Масштабное трехдневное мероприятие собрало лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России. Форум объединил Вторую инжиниринговую конференцию Самарской области и VI конференцию "Инжиниринг в экономике России".

Форум проходит в очно-дистанционном формате. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, центры инжиниринга и инжиниринговые компании России, ведущие промышленные дизайнеры, крупные производственные компании и предприятия МСП, интеграторы лучших технологических решений.

Мероприятие организовано правительством Самарской области и Некоммерческим партнерством "Международный Центр Инжиниринга и Инноваций" при поддержке Российского технологического агентства, Агентства по технологическому развитию, национальной технологической инициативы "ТЕХНЕТ". Партнерами форума выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

- Уже второй год подряд мы встречаемся с вами, чтобы обсудить актуальные вопросы развития инжиниринга в России. Индустрия инжиниринга сегодня стремительно развивается: предприятия формируют новые технологические запросы, появляются более современные инструментальные и программные решения. Изменяются подходы к реализации прикладных задач, разрабатываются новые инструменты поддержки. Вот почему так важно поддерживать и развивать коммуникационные связи между непосредственными участниками российской индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на торжественном открытии Форума.

В течение трех дней на мероприятии предполагается обсудить такие актуальные темы, как создание конкурентоспособных российских продуктов; развитие инноваций для отечественной промышленности через центры инжиниринга; подготовка профессиональных кадров для индустрии инжиниринга; поддержка российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом, а также предложения в стратегию государства по развитию инжиниринга и промышленного дизайна.

24-25 сентября форум проходит на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", 26 сентября - в "Точке кипения" Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.