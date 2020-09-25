В Ульяновской области поддержали социальный бизнес

24 сентября на заседании регионального правительства одобрен законопроект, который закрепляет понятие "социальное предпринимательство", порядок признания и набор критериев для этого вида деятельности.

Согласно документу предприниматели оказывают услуги жителям, относящимся к социально незащищенным категориям граждан, по организации занятий в секциях, студиях и кружках, школах раннего развития и другие образовательные услуги, а также экскурсии и познавательные туры, помощь пострадавшим в результате ЧС.

"Сегодня социальный бизнес - это уверенно набирающее темпы направление, которое включает в себя решение значимых и серьезных проблем для общества, что чрезвычайно важно для комфортной жизни каждого жителя региона. Хочу отметить, что Ульяновская область находится в числе первых, где будет принят такой закон. Он поможет установить критерии для соцбизнеса и в дальнейшем обеспечить предпринимателей поддержкой на каждом этапе развития", - подчеркнул ульяновский губернатор Сергей Морозов.

По словам исполняющего обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Николая Зонтова, закон расширяет список критериев и перечень социально незащищенных граждан.

"Согласно федеральному закону, принятому в 2019 году, социальный предприниматель обеспечивает занятость социально незащищенных граждан, либо производит необходимые для них товары и занимается обеспечением таких граждан товарами или услугами. Региональным же законом мы расширяем эти критерии и список социально незащищенных граждан. В этот перечень добавлены дети - сироты, достигшие 14 лет, а также достигшие этого возраста дети, оставшиеся без попечения родителей. Таких в регионе 1529 человек, и наша задача - повысить уровень их адаптации и жизни", - пояснил глава ведомства.

Как рассказал председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, сейчас прорабатывается вопрос для введения дополнительных преференций для социального бизнеса. Например, снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% на системе "доход" и до 5% на системе "доход минус расходы". Также планируется снизить стоимости арендной платы за государственное имущество и аренду земельных участков.

В настоящее время в Ульяновской области действует единая инфраструктура поддержки социального предпринимательства. В Ульяновске и Димитровграде работают центры "Мой бизнес" (МФЦ для Бизнеса), на базе Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона создан Центр инноваций социальной сферы. Предпринимателям оказывается информационная и консультационная поддержка, помощь в развитии межрегионального сотрудничества, в поиске деловых партнеров. Кроме этого, открыть свое дело помогают и образовательные проекты, такие как "Мама - предприниматель", "Академия женского бизнеса", "Парапредпринимательство - больше, чем спорт", "Серебряный бизнес". Развить свое дело помогает и специальный льготный займ для социального бизнеса, который можно оформить в Корпорации под 3% годовых.