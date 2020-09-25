Александр Карелин наделен полномочиями сенатора от Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области делегировали в Совет Федерации бывшего депутата Госдумы РФ, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, сообщает РИА Новости.

Из 73 депутатов областного парламента 70 проголосовали за наделение Карелина полномочиями представителя в Совете Федерации от законодательной власти региона. Он был единственным кандидатом на этот пост.

"Наш кандидат для нас является тем человеком, который будет представлять Новосибирскую область… и как раз будет заниматься решением стратегических вопросов и задач, стоящих перед Новосибирской областью. Было принято решение консолидированно голосовать за Александра Александровича Карелина", - заявил глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Андрей Панферов.

В верхней палате Карелин сменит Владимира Лаптева, его сенаторские полномочия уже прекращены постановлением Совета Федерации.