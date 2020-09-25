Красноярские прокуроры заявили иск о ликвидации "Церкви Последнего Завета"

Прокуратура Красноярского края на основании проведенной проверки направила в суд исковое заявление с требованием о ликвидации религиозной организации "Церковь Последнего Завета". Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, основанием для подачи иска стали факты, выявленные в ходе проверки, к которой были привлечены эксперты. Так, было установлено, что целью данной религиозной организации является "совместное исповедование и распространение единой веры, явленной человечеству Виссарионом в виде последнего Завета".

Судя по заключениям экспертов, материалы этой "церкви" содержат некие рекомендации, которые в реальности ограничивают право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности, а также права на свободу совести, образования, защиту семьи, материнства и детства, охрану здоровья и медицинскую помощь. К примеру, они подталкивают к пренебрежению принятыми нормами брака.

"Установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Исходя из этого, прокурорские работники пришли к выводу, что деятельность этой организации угрожает интересам общества и государства. Уже это является основанием для ее запрета в рамках Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Исковое заявление прокуратура направила в Красноярский краевой суд. В ходе административного процесса будет решаться вопрос не только о ликвидации МРО "Церковь Последнего Завета", но и об ее исключении из Единого государственного реестра юрлиц.