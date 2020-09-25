Сетью 4G МегаФона могут пользоваться еще 200 тысяч жителей Алтая

Главный акцент в программе развития сети в этом году оператор сделал на малых городах и поселках. Базовые станции стандарта LTE впервые появились в населенных пунктах 47 районов Алтайского края и Республики Алтай. Мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с теперь смогут воспользоваться еще 200 тысяч жителей региона.

В первой половине 2020 года МегаФон построил базовые станции LTE в 70 поселках Алтайского края - это Березовка, Краснощеково, Мамонтово, Боровиха, Тогул, Староалейское, Крутиха и другие. При этом сеть 4G пришла даже в совсем небольшие поселения - например, в Кирпичный и Бешенцево, население каждого из которых не превышает 150 человек.

В Республике Алтай услуги 4G МегаФона стали доступны в райцентрах Онгудай, Кош-Агач, Улаган, Усть-Кан, а также в поселках Акташ, Чепош и Артыбаш. Высокие скорости LTE позволяют жителям и туристам Алтая комфортно пользоваться образовательными и развлекательными сервисами, государственными порталами, службами доставки, онлайн-магазинами и другими цифровыми сервисами.

"С начала этого года спрос на услуги мобильного интернета у наших абонентов вырос на 15%, особенно в малых населенных пунктах Алтайского края. Чтобы даже в условиях повышенной нагрузки на сеть клиенты могли и дальше пользоваться наилучшим качеством связи, мы в два раза ускорили темпы строительства. Наши специалисты активно запускали 4G в новых локациях, наращивали емкость сети в местах наибольшей концентрации мобильного трафика. За первые два квартала годовой план развития сети мы выполнили почти на 80%", - комментирует Дмитрий Сидоренко, директор Алтайского отделения МегаФона.

Также специалисты компании расширяли уже существующее покрытие сети 4G. В 17 населенных пунктах Алтайского края, среди них города Алейск и Белокуриха, райцентры Залесово, Заринск, Камень-на-Оби, Кулунда, Новоалтайск, Павловск и Рубцовск - в дополнение к уже действующим базовым станциям МегаФон построил более 50 вышек связи.

Результативность этой работы подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020. МегаФон был вновь признан оператором самого быстрого мобильного интернета в Алтайском крае со средней скоростью загрузки данных 33,63 Мбит/с.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Мегафон"