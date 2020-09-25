Уровень озера Байкал продолжает расти по сантиметру в сутки

Уровень Байкала достиг 457,09 метра по тихоокеанской системе высот - это на девять сантиметров выше максимальной отметки, установленной постановлением правительства РФ от 2017 года. И вода продолжает прибывать примерно на один сантиметр в день.

Это тревожит власти Иркутской области и Республики Бурятии, потому что поднявшийся Байкал грозит затоплением прибрежных населенных пунктов, дорог, разрушением причалов и береговой линии.

Власти Бурятии требуют повысить объем сброса воды на Иркутской ГЭС с нынешних 2,7 тысяч кубометров в секунду до четырех тысяч. Однако сложность в том, что в Иркутской области в нижнем бьефе ГЭС по Ангаре за последние 15-20 лет были застроены территории, которые попадают в зону затопления уже при 3200 кубометрах в секунду. Пострадают низинные участки в поселках Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также нескольких дачных садоводческих товариществ. На этих территориях проживают почти полторы тысячи человек.

Сегодня эта проблема будет обсуждаться на Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при участии представителей Росводоресурса.

Напомним, в сентябре Иркутская ГЭС по распоряжению Ангаро-Енисейского бассейнового водного управления трижды повышала расход воды: со 2 сентября до 2500 кубических метров в секунду, с 5 сентября - до 2600, с 8 сентября - 2700 кубических метров в секунду.

Ситуация находится на особом контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области и администрации города Иркутска.