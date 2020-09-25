В Новосибирске задержали главу городского комитета по рекламе

Председатель комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня задержан правоохранительными органами.

Как сообщает ТАСС, подробности пока не разглашаются. Ранее СМИ сообщили о задержании чиновника оперативниками ФСБ, однако, по сведениям информагентства, пока эта информация не находит подтверждения.

На руководящую должность в мэрии Дмитрий Лобыня был назначен в начале мая 2017 года. В качестве одной из основных задач возглавляемого им комитета была объявлена "зачистка" городских улиц от засилья рекламных щитов.