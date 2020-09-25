В омском СИЗО скончался вор в законе Каха Гальский

Следственный комитет начал проверку по факту смерти в омском СИЗО известного криминального авторитета Кахабера Парпалии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова. - Признаков насильственной смерти и телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

По данным экспертизы, причиной смерти Парпалии стало сердечное заболевание - кардиомиопатия.

45-летний Кахабер Парпалия был обнаружен без признаков жизни в омском следственном изоляторе №1.

- Сотрудниками медицинской службы учреждения и бригадой скорой медицинской помощи были проведены реанимационные мероприятия, - сообщает УФСИН России Омской области. - Результата они не принесли, была констатирована биологическая смерть осужденного.

В криминальном мире Парпалия известен как вор в законе Каха Гальский, держатель российского воровского общака. Он был осужден по делу о хранении наркотиков к 4 годам лишения свободы и отправлен в Омск для дальнейшего отбывания наказания.