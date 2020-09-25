В Заксобрании Новосибирской области ввели уникальный механизм ротации

Новосибирские депутаты утвердили механизм, позволяющий радикальным образом исключить возможность возникновения конфликта интересов и возможные обвинения в лоббизме при работе комитетов Законодательного Собрания региона.

Теперь - благодаря принципу ротации - возглавлять тот или иной комитет регионального парламента смогут только "непрофильные" депутаты, представители иной сферы деятельности, не совпадающей с направлением работы комитета. Это новаторское решение было озвучено на первой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, в работе которой принял участие губернатор Андрей Травников.

Новый механизм избрания председателей комитетов также обеспечит полную открытость и прозрачность работы депутатских объединений.

Губернатор поблагодарил на сессии председателя регионального парламента Андрея Шимкива "за такой серьезный смелый шаг".

- Это нестандартное решение. Были консультации, дискуссии, споры, но, тем не менее, депутатский корпус практически полностью поддержал эту инициативу, в очередной раз продемонстрировав большую зрелость, авторитет и настрой на эффективную и полноценную работу, - заявил Андрей Травников.

- Депутаты седьмого созыва намерены последовательно продвигать линию, которая была заложена созывом предыдущем: региональное Заксобрание - это рабочий орган, инструмент для решения вопросов, которые поднимают жители Новосибирской области, а не площадка для преследования узкополитических или узкоотраслевых целей. И новый принцип избрания председателей комитетов это подтверждает, - отметил глава региона. - Насколько я знаю, Законодательное Собрание Новосибирской области первое - не только в Сибири, но и во всей стране - настолько системно подошло к решению этого вопроса, утвердило новый принцип избрания глав отраслевых комитетов.

Губернатор Андрей Травников призвал депутатов к конструктивному взаимодействию с правительством Новосибирской области, как и в предыдущем созыве регионального парламента. А также пожелал им успешной, плодотворной работы и на первой сессии, и в течение всей пятилетки.