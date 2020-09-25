В Заксобрании Новосибирской области ввели уникальный механизм ротации

Новости

В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19 11:11
В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей 11:09
На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов 11:08
Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду 10:52
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды 10:51
В столице открыли голосование по монорельсу 10:50
Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов 10:43
В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых 10:40
Синоптики пообещали по-летнему теплые выходные в Москве 10:34
Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона 10:33
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 10:32
Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка 10:23
Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве 10:16
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 10:05
В наземный транспорт Москвы вернется бесплатный Wi-Fi 09:58
Александр Карелин наделен полномочиями сенатора от Новосибирской области 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 12:19
Рубрика: Власть

В Заксобрании Новосибирской области ввели уникальный механизм ротации

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Новосибирские депутаты утвердили механизм, позволяющий радикальным образом исключить возможность возникновения конфликта интересов и возможные обвинения в лоббизме при работе комитетов Законодательного Собрания региона.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Теперь - благодаря принципу ротации - возглавлять тот или иной комитет регионального парламента смогут только "непрофильные" депутаты, представители иной сферы деятельности, не совпадающей с направлением работы комитета. Это новаторское решение было озвучено на первой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, в работе которой принял участие губернатор Андрей Травников.

Новый механизм избрания председателей комитетов также обеспечит полную открытость и прозрачность работы депутатских объединений.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области реализуют более 300 общественных стартапов

Губернатор поблагодарил на сессии председателя регионального парламента Андрея Шимкива "за такой серьезный смелый шаг".

- Это нестандартное решение. Были консультации, дискуссии, споры, но, тем не менее, депутатский корпус практически полностью поддержал эту инициативу, в очередной раз продемонстрировав большую зрелость, авторитет и настрой на эффективную и полноценную работу, - заявил Андрей Травников.

- Депутаты седьмого созыва намерены последовательно продвигать линию, которая была заложена созывом предыдущем: региональное Заксобрание - это рабочий орган, инструмент для решения вопросов, которые поднимают жители Новосибирской области, а не площадка для преследования узкополитических или узкоотраслевых целей. И новый принцип избрания председателей комитетов это подтверждает, - отметил глава региона. - Насколько я знаю, Законодательное Собрание Новосибирской области первое - не только в Сибири, но и во всей стране - настолько системно подошло к решению этого вопроса, утвердило новый принцип избрания глав отраслевых комитетов.

Губернатор Андрей Травников призвал депутатов к конструктивному взаимодействию с правительством Новосибирской области, как и в предыдущем созыве регионального парламента. А также пожелал им успешной, плодотворной работы и на первой сессии, и в течение всей пятилетки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым