На Ставрополье мать зарезала и выбросила в реку новорожденную дочь

В Ессентуках Ставропольского края местная прокуратура утвердила обвинение против жительницы города, которая расправилась со своей дочерью сразу после ее рождения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, она сделала это дома у знакомой.

- Женщина родила дочь дома у своей знакомой, которая о происходящем ничего не знала. Не желая брать на себя обязанности по воспитанию ребенка, вооружившись ножом, причинила новорожденной девочке множественные колото-резаные раны, от которых ребенок скончался, - говорится в сообщении ведомства.

После жестокой расправы, женщина положила тело в пакет и выбросила в реку неподалеку.

Сейчас обвиняемую заключили под стражу, она ждет суда. За убийство девочки ей может грозить до пяти лет тюрьмы по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").