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25.09.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье мать зарезала и выбросила в реку новорожденную дочь

Текст: Михаил Сухарев

В Ессентуках Ставропольского края местная прокуратура утвердила обвинение против жительницы города, которая расправилась со своей дочерью сразу после ее рождения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, она сделала это дома у знакомой.

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- Женщина родила дочь дома у своей знакомой, которая о происходящем ничего не знала. Не желая брать на себя обязанности по воспитанию ребенка, вооружившись ножом, причинила новорожденной девочке множественные колото-резаные раны, от которых ребенок скончался, - говорится в сообщении ведомства.

После жестокой расправы, женщина положила тело в пакет и выбросила в реку неподалеку.

Сейчас обвиняемую заключили под стражу, она ждет суда. За убийство девочки ей может грозить до пяти лет тюрьмы по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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