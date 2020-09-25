В Дагестане чиновников обвинили в незаконной трате 51 млн рублей

Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу трех чиновников администрации Гергебильского района Дагестана, подозреваемых в незаконном расходовании более 51 миллиона рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемые с 2010 года по 2012 годы потратили по своему усмотрению эти средства, выделенные на реализацию программы социально- экономического развития района.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гергебильский районный суд республики.