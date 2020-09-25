Архангельский театр драмы откроет сезон офлайн-премьерой "Пряслиных"

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова 27 сентября откроет 88-й сезон "живой" премьерой спектакля "Пряслины. Две зимы и три лета" по роману Федора Абрамова. Его должны были представить на сцене еще весной, но помешала пандемия коронавируса, и первые показы прошли в режиме онлайн.

Как сообщил директор театра Сергей Самодов, интернет-премьеру "Пряслиных" в постановке калужского режиссера Владимира Хрущева посмотрели более 70 тысяч зрителей в разных уголках страны и мира. Спектакль о жизни русской северной деревни увидели в Норвегии, Швеции, Финляндии, Израиле, Польше, Германии, США и других странах.

Но актеры мечтали показать спектакль не в пустом зале, а со зрителями, что и произойдет в последнее воскресенье сентября. Правда, зал будет заполнен лишь наполовину - в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На входе у зрителей измерят температуру и при необходимости обеспечат масками тех, у кого их не окажется.

В год 100-летия Федора Абрамова "Пряслины" стали самой ожидаемой премьерой "Архдрамы". Спектакль уже успел завоевать награду: композитор Евгений Габов получил диплом лауреата I степени на международном конкурсе "Карусель мелодий" за музыкальную сюиту из этой постановки.

Другую премьеру - комедию "Собака на сене" по пьесе Лопе де Вега - театр представит 9 октября. Над этим спектаклем работает режиссер Московского театра на Таганке Рената Сотириади, поставившая в Архангельске "А зори здесь тихие…".

Кроме того, в новом сезоне "Архдрама" обещает представить спектакли "Спасти камер-юнкера Пушкина" Михаила Хейфеца, "Сто лет одиночества" по роману Габриэля Гарсиа Маркеса, "Маугли" Редьярда Киплинга и другие работы.

В ноябре на сцене "Архдрамы" пройдут гастроли Московского областного ТЮЗа под руководством Нонны Гришаевой.

Особенностью 88-го сезона станет открытие при театре школы сценического искусства. Ее руководителем станет режиссер Алексей Ермилышев, а преподавать будут артисты "Архдрамы" Наталия Латухина, Мария Новикова и Мария Беднарчик. Акцент сделают на актерское мастерство, но темами занятий станут и звукорежиссура, работа со светом, драматургия и другие театральные "науки".

- Возможно, эта школа станет кузницей кадров для нашего театра в том числе. К дисциплине будем относиться строго, но с любовью к делу и друг другу, - отметил Алексей Ермилышев.

В школе будут заниматься дети с девяти лет и взрослые. В конце учебного года студийцы представят публичные показы своих работ. Самые активные и талантливые примут участие в театральных событиях.