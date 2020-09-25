BIOCAD будет выпускать вакцину Института имени Гамалеи от COVID-19

Биотехнологическая компания BIOCAD подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ о промышленном выпуске вакцины. Компания становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V".

В настоящее время проводятся пострегистрационные клинические исследования вакцины. Известно, что вакцина является двухкомпонентной, ревакцинация проводится с промежутков в 3-4 недели.

"Компания с начала пандемии неоднократно заявляла, что готова стать индустриальным партнером для любого проекта, нацеленного на разработку вакцины от коронавируса, - прокомментировал подписание соглашения генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.- Мы внимательно ознакомились с результатами наших коллег и убедились, что исследования вакцины, проведенные коллективом научного института под руководством Александра Гинцбурга, показали, что это рабочая версия, достаточно эффективная и безопасная для того, чтобы обеспечить прививку граждан России. Массовый выпуск вакцины позволит ученым завершить третью стадию клинических исследований, к которому было привлечено много добровольцев, и начать поставки препарата в регионы России, а также за рубеж".

Помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск лиофилизированной (в виде порошка) вакцины. Сухая вакцина не требует особых условий хранения при транспортировке, и в этом ее основное преимущество.

Это четвертый проект по разработке вакцины, в котором участвует биотехнологическая компания (две разработки являются собственными, в еще одном, проекте - с научным центром "Вектор", компания также выступает индустриальным партнером).