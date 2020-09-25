Группа "Пикник" представит в "Севкабеле" премьеру новой песни "Колдун"

Новости

В Дагестане опровергли информацию о гибели одного из сбежавших 18:38
Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда" 18:25
В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация 16:29
Адвокат: Дочь Владимира Конкина могли намеренно отравить или утопить 16:14
Ограничения могут быть введены в зависимости от числа новых случаев 16:08
Названа цена самой бюджетной в Москве вторичной квартиры 16:07
Госдума отказалась вводить пособия для домохозяек 15:55
Актер Вадим Норштейн с женой попали в больницу после дебоша в клубе 15:29
Названы самые востребованные в Москве речные круизы 15:26
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
25.09.2020 17:24
Рубрика: Культура

Группа "Пикник" представит в "Севкабеле" премьеру новой песни "Колдун"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Группа "Пикник" в это воскресенье, 27 сентября, даст концерт в креативном пространстве "Севкабель Порт". Первое живое выступление музыкантов после ослабления противоэпидемических ограничений приурочено сразу к двум знаменательным событиям - 65-летию лидера группы Эдмунда Шклярского и первому исполнению со сцены новой песни "Колдун". Накануне события корреспондент "РГ" расспросила его о том, на какие еще новости можно надеяться поклонникам.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Группа "Пикник" представила новый альбом "В руках великана"

Эдмунд, как "Пикник" пережил пандемию и с каким чувством вы готовитесь к выходу на сцену после перерыва?

Эдмунд Шклярский: Пандемию пережили, не отрываясь от всей страны и даже от всего мира, я бы сказал. Мы жили ожиданием, что наконец все прекратится и мы снова войдем в строй. Был необычный автомобильный концерт, где зрители не только хлопали, но и бибикали. Теперь мы понемножку включаемся в обычный ритм, но он тоже не совсем обычный, потому что концерт, который у нас планировался в "Юбилейном", перенесен пока на год. Зато освоим новую для себя площадку "Севкабель Порт", которую я, например, пока еще не видел. Она под открытым небом, поэтому на ней все разрешено. И, главное, что погода нас радует.

Как составлена программа концерта, как в пространство "Севкабеля" впишутся ваши механические игрушки и видеоинсталляции?

Эдмунд Шклярский: Главным действующим лицом будет колдун, поскольку у нас появилось такая песня и новый персонаж, которого мы опробовали во время съемки клипа. Все прошло удачно, он ходит, хоть он и не очень легкий , а в руках держит свое сердце (это я приоткрою завесу тайны). А остальная программа будет в основном состоять из знакомых песен, потому что людям надо дать бодрости, хорошего настроения, а не ввергать их в сомнения, раздумья, которые могут вызвать совсем новые песни, которые еще не известны. Поэтому надеемся, что атмосфера там будет зажигательная, "предпортовая".

- Вероятно, этот концерт - замена традиционному выступлению в октябре. Вторая дата, привычная поклонникам - март. Чего нам ожидать?

Эдмунд Шклярский: Грядущие планы на жизнь - гастроли. Другое дело, что какие-то города, которые были открыты, снова закрывают, которые были закрыты - неожиданно открываются. Поэтому все планы находится в плавающем состоянии . Но новая программа под названием "Прикосновение" у нас уже верстается, поэтому покупайте билеты (смеется). Насчет концертов в Санкт-Петербурге и Москве: планируются концерты как раз с программой "Прикосновение". В декабре выступим в Петербурге, а в ноябре в Москве..

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года