Группа "Пикник" представит в "Севкабеле" премьеру новой песни "Колдун"

Группа "Пикник" в это воскресенье, 27 сентября, даст концерт в креативном пространстве "Севкабель Порт". Первое живое выступление музыкантов после ослабления противоэпидемических ограничений приурочено сразу к двум знаменательным событиям - 65-летию лидера группы Эдмунда Шклярского и первому исполнению со сцены новой песни "Колдун". Накануне события корреспондент "РГ" расспросила его о том, на какие еще новости можно надеяться поклонникам.

Эдмунд, как "Пикник" пережил пандемию и с каким чувством вы готовитесь к выходу на сцену после перерыва?

Эдмунд Шклярский: Пандемию пережили, не отрываясь от всей страны и даже от всего мира, я бы сказал. Мы жили ожиданием, что наконец все прекратится и мы снова войдем в строй. Был необычный автомобильный концерт, где зрители не только хлопали, но и бибикали. Теперь мы понемножку включаемся в обычный ритм, но он тоже не совсем обычный, потому что концерт, который у нас планировался в "Юбилейном", перенесен пока на год. Зато освоим новую для себя площадку "Севкабель Порт", которую я, например, пока еще не видел. Она под открытым небом, поэтому на ней все разрешено. И, главное, что погода нас радует.

Как составлена программа концерта, как в пространство "Севкабеля" впишутся ваши механические игрушки и видеоинсталляции?

Эдмунд Шклярский: Главным действующим лицом будет колдун, поскольку у нас появилось такая песня и новый персонаж, которого мы опробовали во время съемки клипа. Все прошло удачно, он ходит, хоть он и не очень легкий , а в руках держит свое сердце (это я приоткрою завесу тайны). А остальная программа будет в основном состоять из знакомых песен, потому что людям надо дать бодрости, хорошего настроения, а не ввергать их в сомнения, раздумья, которые могут вызвать совсем новые песни, которые еще не известны. Поэтому надеемся, что атмосфера там будет зажигательная, "предпортовая".

- Вероятно, этот концерт - замена традиционному выступлению в октябре. Вторая дата, привычная поклонникам - март. Чего нам ожидать?

Эдмунд Шклярский: Грядущие планы на жизнь - гастроли. Другое дело, что какие-то города, которые были открыты, снова закрывают, которые были закрыты - неожиданно открываются. Поэтому все планы находится в плавающем состоянии . Но новая программа под названием "Прикосновение" у нас уже верстается, поэтому покупайте билеты (смеется). Насчет концертов в Санкт-Петербурге и Москве: планируются концерты как раз с программой "Прикосновение". В декабре выступим в Петербурге, а в ноябре в Москве..