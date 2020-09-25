На Пушкинском фестивале в Пскове открылась режиссерская лаборатория

В Пскове продолжается Пушкинский театральный фестиваль.

Кипит жизнь на Основной и Малой сценах Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, организатора форума. И даже на прилегающих к театру улицах. Актеры читают Пушкина, исполняют романсы на его стихи. Фольклорный ансамбль "Веретье" из деревни Тямша Псковского района два вечера играет под открытым небом спектакль "Все тайное становится...", в основе которого пушкинская баллада "Жених" (сам поэт назвал это произведение "простонародной сказкой").

На входе в театр зрителям измеряют температуру, просят надеть медицинскую маску. На фестивальной афише - заяц в маске. Даже зверек! А при чем тут заяц? Это символ фестиваля. Есть такая легенда. Заяц, перебежавший дорогу Пушкину, тем самым спас ему жизнь. Поэт решил уехать из Михайловского. И тут в дороге плохой знак. Из суеверия Александр Сергеевич, направлявшийся в Петербург, повернул обратно. А в это время на Сенатской площади произошло восстание декабристов. Так заяц спас поэта от участия в восстании и от дальнейшей печальной судьбы декабристов.

На этом фестивале нет жюри, не присуждают премии "за лучшее...". Каждый коллектив, участник программы, получает диплом. Да не обычный, в рамочке под стеклом, а довольно оригинальный - в форме силуэта зайца. Ироническую эмблему Пушкинского фестиваля придумал главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло. Стилизована она под гравюру XIX века, причем под дамский портрет. А заяц в маске на афише - это потому что он боится заразиться!

Сыграв моноспектакль "Пиковая дама", народный артист России, вахтанговец Евгений Князев обратился к зрителям, приветствовавших его овацией, стоя:

- Я ехал в Псков с волнением: сколько "Пиковых дам" здесь сыграно - уеду не солоно хлебавши… Спасибо вам за то, что не побоялись прийти в театр. Высочайшая литература помогает жить в наше непростое время. Как говорил наш учитель Юрий Михайлович Овшаров, "нужно окружать себя шедеврами".

Корреспондент "РГ" расспросила об особенностях XXVII Пушкинского фестиваля его арт-директора Андрея Пронина, также арт-директора Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Многие фестивали нынче отменены или перенесены на следующий год, часть проходит в онлайн-формате. Вы же поступили по-другому: весной провели онлайн-фестиваль, а теперь и оффлайн. Две разных программы. Составить их было нелегко?

Андрей Пронин: Составлять программу всегда приятно. Онлайн-программа формировалась во время карантина. В ней было 22 спектакля. Часть из них труднодоступных, которых уже нет в репертуаре. Как, например, "Тарас Бульба" Андрея Жолдака или "Шинель" Тимофея Кулябина.

Нынешнюю сентябрьскую программу мы планировали осуществить в мае. Из-за эпидемиологической обстановки перенесли ее на осень, с некоторыми изъятиями, правда. Жизнь внесла коррективы. Скажем, хотели пригласить Белорусский театр кукол, сейчас по многим причинам не можем сделать это.

Вы рассматриваете заявки театров на участие в фестивале или сами формируете программу?

Андрей Пронин: Заявки, конечно, поступают. Но программу составляю я и утверждает ее генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев. Если театры предлагают спектакли по произведениям Пушкина, мы придирчиво смотрим их, и если они интересные, вписываются в концепцию фестиваля, то мы их берем. Но все-таки это не заявочный фестиваль. Каждый год он имеет определенную концепцию. Нынче, например, такую - "От древнерусского эпоса - до городского романса". Приглашены театры из Москвы, Петербурга, Краснодара, Петрозаводска. Нам важно показать псковским зрителям постановки крупных столичных театров. Но стараемся соблюдать баланс столичных и региональных театров.

Режиссерская лаборатория названа "Школьная классика: новый ракурс". Расскажите о ней.

Андрей Пронин: Приглашены три московских режиссера. Самый молодой - Александр Плотников, ученик Камы Гинкаса. И два более опытных - Кирилл Вытоптов, Никита Кобелев, ученики Олега Кудряшова. Они обратились к текстам русской классики, рекомендованным для обязательного или углубленного изучения в средней школе. Произведения выбирали сами режиссеры: Вытоптов - "Рассказ о семи повешенных" Леонида Андреева, Кобелев - рассказ "Четыре дня" Всеволода Гаршина, Плотников - избранные главы первого и второго тома "Войны и мира" Льва Толстого. Эскизы спектаклей создаются с актерами Псковского театра драмы за пять дней, в режиме творческого штурма, артистам нелегко, они нервничают… Оценивать их работы будут маститые критики. Кроме того, проголосовать за понравившийся эскиз могут и зрители - при помощи купончика, который им дадут на входе в зал. Мы пригласили на просмотры школьных учителей, преподавателей Псковского университета, студентов-филологов. Будут обсуждения, и эскиз, получивший самые высокие баллы, после доработки войдет в репертуар нашего театра, как уже полноценный спектакль.